Самое важное в России и в мире на 11 февраля. Глава ПФР уходит в отставку, Лукашенко будет просить денег у Путина, Госдума примет закон о банкротстве россиян

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Лукашенко, путин владимир, лукашенко александр
На предстоящей встрече глава Белоруссии Александр Лукашенко планирует попросить финансовой помощи у российского коллеги Владимира Путина Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Глава Пенсионного фонда России покидает пост — Путин меняет формат общения с журналистами — Лукашенко сделал важные заявления — Госдума занялась долгами россиян — ЕС готовит санкции, а Литва отказалась выполнять судебное решение России. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 11 февраля — в обзоре URA.RU:

Глава ПФР уходит в отставку

  • Руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин объявил о том, что покидает свой пост. Официально отставку главы в ПФР не комментируют;

  • по мнению политологов, отставка главы ПФР может быть связана с оптимизацией ведомства или с усилением команды премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Кремль меняет способы общения с прессой

  • Президент России Владимир Путин планирует проводить быстрые телефонные брифинги для журналистов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с главными редакторами СМИ.

Лукашенко назвал условия своей отставки и призвал США покупать белорусские продукты

Раскрыта тема встречи Путина и Лукашенко

  • На планируемой встрече президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко будет обсуждаться вопрос о помощи Москвы Минску в размере более 3 млрд долларов.

Россияне накопили рекордные долги по платежам за электроэнергию, Госдума готова принять новый закон о банкротстве

Литва отказалась выполнять судебное решение России, ЕС рассмотрит санкции против российских граждан

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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