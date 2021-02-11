Глава Пенсионного фонда России покидает пост — Путин меняет формат общения с журналистами — Лукашенко сделал важные заявления — Госдума занялась долгами россиян — ЕС готовит санкции, а Литва отказалась выполнять судебное решение России. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 11 февраля — в обзоре URA.RU:
Глава ПФР уходит в отставку
- Руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин объявил о том, что покидает свой пост. Официально отставку главы в ПФР не комментируют;
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по мнению политологов, отставка главы ПФР может быть связана с оптимизацией ведомства или с усилением команды премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Кремль меняет способы общения с прессой
- Президент России Владимир Путин планирует проводить быстрые телефонные брифинги для журналистов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с главными редакторами СМИ.
Лукашенко назвал условия своей отставки и призвал США покупать белорусские продукты
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов уйти в отставку только в том случае, если в стране будет мир, а его сторонники останутся в безопасности. Об этом он заявил во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании в Минске;
- Также Лукашенко заявил, что страна переживает события, сравнимые с распадом СССР.
- По словам белорусского лидера, США нужно покупать продовольствие у Белоруссии, так как там недоедают 36 млн человек.
Раскрыта тема встречи Путина и Лукашенко
- На планируемой встрече президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко будет обсуждаться вопрос о помощи Москвы Минску в размере более 3 млрд долларов.
Россияне накопили рекордные долги по платежам за электроэнергию, Госдума готова принять новый закон о банкротстве
- В 2020 году долги россиян за электричество выросли на 12 млрд рублей. Это крупнейший долг с 2012 года. Об этом сообщает Центр финансовых расчетов.
- В Госдуму внесен законопроект о минимальном гарантированном доходе должников. Он будет равняться одному МРОТ.
- Президент России поручил принять новый закон о банкротстве, который Госдума будет рассматривать в весеннюю сессию. В частности, этот закон предусматривает облегченную процедуру банкротства.
Литва отказалась выполнять судебное решение России, ЕС рассмотрит санкции против российских граждан
- Правительство Литвы отказалось выполнить постановление российского суда об аресте Леонида Волкова — соратника Алексея Навального. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
- В то же время Евросоюз готовит новые санкции против РФ. Их будут рассматривать на заседании Еврокомиссии 22 февраля, сказал глава ЕС по внешней политике Жозеп Боррелль.
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