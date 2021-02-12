В правительстве РФ назвали причину увольнения Топилина из ПФР

Максима Топилина освободили от должности председателя правления Пенсионного фонда России, так как он переходит на другую работу. Такая формулировка содержится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Освободить Топилина Максима Анатольевича от должности председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с переходом на другую работу», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Как ранее писало URA.RU, Максим Топилин может перейти работать в РЖД. Источник РБК уточнил, что бывший глава ПФР займет пост советника генерального директора РЖД Олега Белозерова.
Вместо Топилина ПФР возглавил Андрей Кигим, ранее руководивший Фондом социального страхования, пишет RT. Новому руководству ПФР потребуется реализовывать план по изменению устоявшейся структуры, пишет Nation News. В частности, правительством поставлена задача повысить уровень жизни 40 млн пенсионеров, являющихся представительной частью населения страны и находящихся в не лучшем финансовом положении.
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