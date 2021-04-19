В российских магазинах исчезли консоли PlayStation 4

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PlayStation Plus Party. Екатеринбург, игровая приставка, playstation
PlayStation 4 сняли с продажи в марте Фото:

В России начали исчезать игровые консоли восьмого поколения PlayStation 4. Их уже невозможно приобрести в нескольких торговых сетях и интернет-магазинах.

PS4 Slim отсутствует в продаже. Но Ozon.ru предлагает уведомить о поступлении данного товара.
В наличии в «Яндекс маркете» нет ни одной приставки PlayStation 4
Отсутствие консоли подтверждают и сайты сетевых магазинов

О прекращении производства консолей восьмого поколения стало известно в январе, когда Sony сообщила, что больше не будет поставлять их в магазины, пишет Cybersport.ru. Официально она была снята с продажи в марте. Sony отменяет предзаказы клиентов на консоли PlayStation 5. В компании объяснили, что не успевают производить приставки. Проблему с дефицитом обязались решить к концу года, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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