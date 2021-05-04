В Госдуме предложили изменить закон о защите силовиков

В Госдуме предложили установить единообразные подходы к обеспечению мер госзащиты сотрудников и военнослужащих всех правоохранительных и силовых структур. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Василий Пискарёв.
Меры госзащиты при наличии оснований предлагается применять в отношении любых сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Войск национальной гвардии, военнослужащих Вооруженных Сил РФ и военнослужащих органов внешней разведки, передает «Парламентская газета». В пояснительной записке говорится, что сейчас для сотрудников ряда ведомств установлены обязательные требования, необходимые для применения мер государственной защиты, что ставит их в неравное положение.
Так, сейчас в отношении сотрудника Росгвардии госзащита применяется только, если он непосредственно участвует в пресечении действий вооруженных преступников или в борьбе с терроризмом. Для сотрудников СВР таким условием является участие в специальных операциях.
Ранее президент России Владимир Путин наделил госзащитой гражданских служащих Росгвардии, Минобороны и органов разведки. Теперь сотрудникам ряда ведомств будет предоставлена личная охрана, а также охрана жилья и собственности. Закон также предусматривает выдачу таким сотрудникам средств защиты, помещение этих граждан в безопасное место, обеспечение защиты их персональных данных, а также замену документов и изменение внешности.
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