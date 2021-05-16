Евросоюз озвучил пять принципов в отношениях с Россией

Евросоюз будет стремится ограничить влияние РФ на другие страны. Европа будет устранять угрозу от Москвы, начав финансовый контроль, а также будет вводить санкции против РФ и вести международные расследования. Соответствующие принципы разработал комитет по международным отношениям Европарламента.
«Евросоюзу следует принять и анонсировать стратегическое видение своих будущих отношений с демократической Россией», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении RT. Евросоюз разработал пять принципов отношений с Россией. Ведомство планирует:
- Ограничить вмешательство РФ в дела Европы. В комиссии предложили бороться с таким поведением Москвы.
- Противостоять угрозе, которая исходит от РФ. В Евросоюзе считают, что поведение российских политиков опасно для стран Европы.
- Ввести санкции против РФ. Однако содержание ограничений не уточняется.
- Финансово контролировать Россию. В Евросоюзе уверены, что этот принцип поможет сдержать действия РФ.
- Начать международное расследование предполагаемых преступлений властей РФ. В ведомстве считают, что политики страны нарушают международное законодательство.
Ранее экс-советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси рассказала о причинах противостояния ЕС и РФ, передает «
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