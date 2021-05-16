Евросоюз озвучил пять принципов в отношениях с Россией

В Евросоюзе рассказали о главных принципах взаимоотношений с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Евросоюз будет стремится ограничить влияние РФ на другие страны. Европа будет устранять угрозу от Москвы, начав финансовый контроль, а также будет вводить санкции против РФ и вести международные расследования. Соответствующие принципы разработал комитет по международным отношениям Европарламента.

«Евросоюзу следует принять и анонсировать стратегическое видение своих будущих отношений с демократической Россией», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении RT. Евросоюз разработал пять принципов отношений с Россией. Ведомство планирует:

Ограничить вмешательство РФ в дела Европы. В комиссии предложили бороться с таким поведением Москвы.

Противостоять угрозе, которая исходит от РФ. В Евросоюзе считают, что поведение российских политиков опасно для стран Европы.

Ввести санкции против РФ. Однако содержание ограничений не уточняется.

Финансово контролировать Россию. В Евросоюзе уверены, что этот принцип поможет сдержать действия РФ.

Начать международное расследование предполагаемых преступлений властей РФ. В ведомстве считают, что политики страны нарушают международное законодательство.

Ранее экс-советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси рассказала о причинах противостояния ЕС и РФ, передает « Царьград ». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать на санкции Евросоюза.