Экс-губернатору Хабаровского края необходима срочная госпитализация Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал перенес коронавирусную болезнь и ему необходима срочная госпитализация. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«В связи с тем, что Сергей Фургал перенес болезнь, связанную с коронавирусной инфекцией, а ранее еще другое легочное заболевание, мы обратились к мэру Москвы и министру юстиции с просьбой направить его в специализированный медцентр», — пишет Жириновский в своем telegram-канале. Политик отмечает, что необходимо ускорить проведение полноценного обследования здоровья Фургала.

Лидером ЛДПР было направлено обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина, которое Жириновский опубликовал у себя в Telegram. «Мы рассчитываем, что в ближайшее время он (Фургал — прим. URA.RU) сможет получить разрешение пройти медицинское обследование <…>, т. к. состояние его здоровья вызывает беспокойство близких и соратников», — говорится в обращении.

Ранее Владимир Жириновский заявлял о намерении просить президента РФ Владимира Путина о помиловании Фургала. Кроме того, лидер ЛДПР назвал предателями депутатов, которые складывают свои партийные билеты, передает телеканал 360.

Фото: telegram-канал Жириновский

Фото: telegram-канал Жириновский