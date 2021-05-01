Жириновский попросит Путина помиловать Фургала

Жириновский собирается обратиться к Путину за помилованием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что намерен просить президента России Владимира Путина о помиловании бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Политик уверен, что Путин ему не откажет.

«Нами принято решение, что после вынесения приговора суда фракция ЛДПР обратится к президенту с ходатайством о помиловании. Существует высокая вероятность того, что президент не откажет просьбе одного из самых авторитетных политиков России, — передает заявление Жириновского DVHAB.Ru.

Глава ЛДПР также заявил, что Фургал стал значимой политической фигурой только благодаря партии. Кроме того, Жириновский назвал предателями депутатов, которые складывают свои партийные билеты.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан летом прошлого года. По версии следствия, он входил в ОПГ, которая связана с убийствами бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушением на убийство предпринимателя Александра Смольского. Следствие полагает, что преступления были совершены для расширения бизнеса. После задержания Фургала в Хабаровске начались массовые протесты. Хабаровский сенатор Елена Грешнякова вышла из ЛДПР. Она заявила, что после того, как врио губернатора края Михаил Дегтярев возглавил отделение, там от нее потребовали отказаться от поддержки экс-губернатора края Сергея Фургала.