Дзюба предложил Урганту совместную пробежку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Артем Дзюба предложил телеведущему Ивану Урганту в случае победы в значимом матче пробежаться вместе голыми по полю. Об этом Футболист, капитан петербургского «Зенита» и сборной России заявил в эфире программы «Вечерний Ургант».

«Иван, давайте обсудим, что если футболисты сборной России выиграют что-то такое значимое, мы с вами вдвоем выбежим куда-нибудь. На поле голыми? Ну если вы хотите, можем и в плавках. Будем бежать, пока нас кто-то не остановит шокером или дубинкой», — пошутил Дзюба. «Но, как правило, мы вряд ли что-то выиграем», — добавил футболист.

Ранее Дзюбе вернули капитанскую повязку в «Зените» после скандала с появившимся в интернете интимным видео с участием спортсмена. Скандал произошел в конце 2020 года.