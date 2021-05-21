21 мая 2021

Дзюба предложил Урганту пробежаться голыми по футбольному полю. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дзюба предложил Урганту совместную пробежку Фото:

Артем Дзюба предложил телеведущему Ивану Урганту в случае победы в значимом матче пробежаться вместе голыми по полю. Об этом Футболист, капитан петербургского «Зенита» и сборной России заявил в эфире программы «Вечерний Ургант».

«Иван, давайте обсудим, что если футболисты сборной России выиграют что-то такое значимое, мы с вами вдвоем выбежим куда-нибудь. На поле голыми? Ну если вы хотите, можем и в плавках. Будем бежать, пока нас кто-то не остановит шокером или дубинкой», — пошутил Дзюба. «Но, как правило, мы вряд ли что-то выиграем», — добавил футболист.

Ранее Дзюбе вернули капитанскую повязку в «Зените» после скандала с появившимся в интернете интимным видео с участием спортсмена. Скандал произошел в конце 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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