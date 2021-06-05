Россиянка справила нужду у стойки регистрации в аэропорту Шанхая. Видео

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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, турист, чемодан
Причиной поведения пассажирки стало задержание рейса (архивное фото) Фото:

Россиянка справила малую нужду возле стойки регистрации в аэропорту Шанхая. Она собиралась лететь в Москву. Видеоролик с инцидентом публикуется в Telegram.

На кадрах, размещенных в telegram-канале «Бушующий мир», видно, как девушка нарушает общественный порядок у выхода на посадку рейса до Москвы. Сначала она закурила сигарету, а затем справила нужду возле стойки регистрации.

Причиной такого поведения стало задержание рейса. По предварительным данным, россиянка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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