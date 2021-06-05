Причиной поведения пассажирки стало задержание рейса (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Россиянка справила малую нужду возле стойки регистрации в аэропорту Шанхая. Она собиралась лететь в Москву. Видеоролик с инцидентом публикуется в Telegram.

На кадрах, размещенных в telegram-канале «Бушующий мир», видно, как девушка нарушает общественный порядок у выхода на посадку рейса до Москвы. Сначала она закурила сигарету, а затем справила нужду возле стойки регистрации.

Причиной такого поведения стало задержание рейса. По предварительным данным, россиянка находилась в состоянии алкогольного опьянения.