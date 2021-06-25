Португалия возобновляет оформление шенгенских виз в России

Португалия возобновит выдачу виз в России с 28 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Португалия возобновит выдачу виз в России с 28 июня. Как сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР), речь идет о выдачи краткосрочных шенгенских виз.

Посольство Португалии объявило о возобновлении выдачи краткосрочных шенгенских виз в Москве и ряде других регионов. «Шенгенские визы будут выдаваться лицам, которые не смогли воспользоваться ранее выданными визами в связи с пандемией, отменой рейсов, закрытием границ», — указано на сайте АТОР.

Однако въехать в страну разрешается только с целью работы, учебы, гуманитарных миссий и визитов родственников. В ассоциации туроператоров уточнили, что для путешествий с заявленными целями необходимо подписание соответствующего обязательства.

Ранее Франция с 1 июня возобновила выдачу истекших многократных шенгенских пятилетних виз россиянам. При этом выдача визы не гарантирует немедленную возможность въезда на территорию Франции, передает RT.