СМИ: в России начинается новая волна «Синего кита»

В России снова набирает популярность суицидальная игра Фото: depositphotos.com

В России начинается новая волна суицидальной игры «синий кит». Этой ночью третий подросток из Липецкой области покончил с собой, сообщают СМИ.

«Мне разрешили записать последнее видео. Начинается новая волна „Синего кита“», — сказала 14-летняя Мария из Липецкой области. Видео опубликовал telegram-канал Baza. Мария покончила с собой в начале июня, через какое-то время суицид совершили еще двое подростков, которые были знакомы с девушкой.

Мария стала жертвой «игры» по типу «Синего кита». Подозреваемого организатора «групп смерти» задержали еще 19 июня, им оказался молодой человек из Ставрополя. Сейчас ему предъявили обвинения по статье «Убийство двух и более лиц».

В 2017 году было обнаружено около 500 сообществ, которые связаны с идеологией суицида. В них состояли более полумиллиона россиян. Суицидальной игрой «синий кит» называли группы в соцсетях, которые пропагандировали эстетику смерти и подталкивали подростков к самоубийству. Школьникам давали задания анонимные кураторы, которые потом назначали им время суицида.