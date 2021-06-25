СМИ: в России начинается новая волна «Синего кита»

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Клипарт depositphotos.com, киты, синий кит
В России снова набирает популярность суицидальная игра Фото:

В России начинается новая волна суицидальной игры «синий кит». Этой ночью третий подросток из Липецкой области покончил с собой, сообщают СМИ.

«Мне разрешили записать последнее видео. Начинается новая волна „Синего кита“», — сказала 14-летняя Мария из Липецкой области. Видео опубликовал telegram-канал Baza. Мария покончила с собой в начале июня, через какое-то время суицид совершили еще двое подростков, которые были знакомы с девушкой.

Мария стала жертвой «игры» по типу «Синего кита». Подозреваемого организатора «групп смерти» задержали еще 19 июня, им оказался молодой человек из Ставрополя. Сейчас ему предъявили обвинения по статье «Убийство двух и более лиц».

В 2017 году было обнаружено около 500 сообществ, которые связаны с идеологией суицида. В них состояли более полумиллиона россиян. Суицидальной игрой «синий кит» называли группы в соцсетях, которые пропагандировали эстетику смерти и подталкивали подростков к самоубийству. Школьникам давали задания анонимные кураторы, которые потом назначали им время суицида.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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