Депутат Госдумы рассказал, как побороть «нищенские пенсии»

Для увеличения пенсий в России необходимо повышать уровень покупательной способности у граждан. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Ярослав Нилов.
«При нынешних нищенских пенсиях и маленьких пособиях, при МРОТ на уровне 13 тысяч рублей, конечно, люди в большинстве живут по-прежнему плохо. Добиваться нужно в первую очередь повышения качества жизни, покупательной способности людей — это аксиома. Но это зависит не от методики расчета, а от общей ситуации в экономике, возможностей бюджета, стоимости труда в России, (а он у нас недооценен), уровня МРОТ, прожиточного минимума, который должен соответствовать реальным цифрам, а не условным», — написал Нилов в своем telegram-канале.
Ранее в Госдуме одобрили повышение МРОТ и прожиточного минимума. Министр труда Антон Котяков заявил, что благодаря новой методике расчета МРОТ последний будет расти быстрее прожиточного минимума, пишет RT.
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