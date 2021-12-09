СМИ: друг актера Панина до смерти избил экс-замминистра РФ. Видео

09 декабря 2021 в 16:10 Размер текста - 17 +

Подозреваемого в избиении задержали Фото: Владимир Андреев © URA.RU Друг актера Алексея Панина актер Глеб Нейжмак-Иорданский до смерти избил экс-замминистра энергетики Леонида Тропко. Подозреваемый признался в совершении преступления. «Нападение на 69-летнего экс-министра произошло прямо у подъезда его дома 18 ноября. Мужчина вышел на улицу, чтобы погулять с собакой, однако прогулка обернулась трагедией. Предположительно, на него набросился Нейжмак-Иорданский, в результате чего Тропко получил травмы головы, его госпитализировали», — сообщает «Пятый канал» со ссылкой на свои источники. В больнице у Тропко обнаружили гематомы и кровоизлияние в мозг, а также перелом. Через две недели он умер, передает издание. По подозрению в преступлении задержали Нейжмака-Иорданского, который признался в содеянном. Его личность установили по видеозаписям с камер наблюдения. Нейжмак-Иорданский опроверг информацию. «Меня никто не задерживал», — сказал он сайту MK.RU . По данным СМИ, актер жил в одном подъезде с бывшим замминистра энергетики. У них произошел конфликт из-за входной двери в подъезд. Тропко был старшим по подъезду и просил Нейжмака-Иорданского не класть камень под дверь, чтобы не ломать ее. Он начал угрожать пенсионеру, а через какое-то время напал и избил его. Леонид Тропко был первым заместителем энергетики России с 2001 по 2014 годы. Он также был заведующим кафедрой управления Государственным имуществом и приватизации в РАНХиГС. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Друг актера Алексея Панина актер Глеб Нейжмак-Иорданский до смерти избил экс-замминистра энергетики Леонида Тропко. Подозреваемый признался в совершении преступления. «Нападение на 69-летнего экс-министра произошло прямо у подъезда его дома 18 ноября. Мужчина вышел на улицу, чтобы погулять с собакой, однако прогулка обернулась трагедией. Предположительно, на него набросился Нейжмак-Иорданский, в результате чего Тропко получил травмы головы, его госпитализировали», — сообщает «Пятый канал» со ссылкой на свои источники. В больнице у Тропко обнаружили гематомы и кровоизлияние в мозг, а также перелом. Через две недели он умер, передает издание. По подозрению в преступлении задержали Нейжмака-Иорданского, который признался в содеянном. Его личность установили по видеозаписям с камер наблюдения. Нейжмак-Иорданский опроверг информацию. «Меня никто не задерживал», — сказал он сайту MK.RU. По данным СМИ, актер жил в одном подъезде с бывшим замминистра энергетики. У них произошел конфликт из-за входной двери в подъезд. Тропко был старшим по подъезду и просил Нейжмака-Иорданского не класть камень под дверь, чтобы не ломать ее. Он начал угрожать пенсионеру, а через какое-то время напал и избил его. Леонид Тропко был первым заместителем энергетики России с 2001 по 2014 годы. Он также был заведующим кафедрой управления Государственным имуществом и приватизации в РАНХиГС.