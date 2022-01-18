Губернатор ХМАО Наталья Комарова заняла девятое место в еженедельном рейтинге активности глав регионов в Instagram. Результаты исследования за 10—16 января опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
«Комарова Наталья Владимировна — девятое место», — значится в рейтинге. За неделю губернатор ХМАО опубликовала в социальной сети девять постов и 17 сторис, а также провела три прямых эфира. Девятое место глава Югры поделила с губернаторами Иркутской и Саратовской областей Игорем Кобзевым и Валерием Радаевым.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов разделил с тремя коллегами из других регионов 20 строчку (три поста, 28 сторис). Руководитель Тюменской области Александр Моор с 10 по 16 января не опубликовал в Instagram ни одного поста и выложил одну сторис. Так он занял 47, предпоследнее место в рейтинге. Ранее URA.RU писало, что Моор находился в отпуске до 14 января.
Первое место рейтинге занял глава Сахалина Валерий Лимаренко (29 постов, 125 сторис). На втором — губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (20 постов, 75 сторис), на третьем — губернатор Костромской области Сергей Ситников (восемь постов, 95 сторис).
Губернатор ХМАО Наталья Комарова заняла девятое место в еженедельном рейтинге активности глав регионов в Instagram. Результаты исследования за 10—16 января опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Комарова Наталья Владимировна — девятое место», — значится в рейтинге. За неделю губернатор ХМАО опубликовала в социальной сети девять постов и 17 сторис, а также провела три прямых эфира. Девятое место глава Югры поделила с губернаторами Иркутской и Саратовской областей Игорем Кобзевым и Валерием Радаевым. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов разделил с тремя коллегами из других регионов 20 строчку (три поста, 28 сторис). Руководитель Тюменской области Александр Моор с 10 по 16 января не опубликовал в Instagram ни одного поста и выложил одну сторис. Так он занял 47, предпоследнее место в рейтинге. Ранее URA.RU писало, что Моор находился в отпуске до 14 января. Первое место рейтинге занял глава Сахалина Валерий Лимаренко (29 постов, 125 сторис). На втором — губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (20 постов, 75 сторис), на третьем — губернатор Костромской области Сергей Ситников (восемь постов, 95 сторис).