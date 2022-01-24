На Украине призвали СМИ не паниковать из-за угроз «вторжения» РФ

СМИ раздувает ненужную панику вокруг военной угрозы со стороны РФ, считает ДаниловФото: Официальный сайт президента Украины
На данный момент нет поводов для паники, которую нагнетают СМИ Украины вокруг угроз военного «вторжения» со стороны РФ. Необходимо сбавить накал страстей в средствах массовой информации, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«В последние время происходит очень много информационных событий в нашей стране, очень много парамилитарной беллетристики в СМИ. Я бы хотел обратиться к вам, друзья, коллеги: немного сбавьте тот накал, который существует. Ситуация, которая существует, она для нас целиком понятна, нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Очень прошу всех быть спокойными», — передает РИА «Новости» заявление Данилова по итогам заседания СНБО.
По словам политика, военные Украины «способны дать отпор», если будет такая необходимость. Он отметил, что в сложившейся ситуации нужно действовать спокойно и взвешенно.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США и НАТО сообщают огромное количество ложной информации об Украине, устраивая таким образом информационную истерику вокруг нависшей военной угрозы. Представитель президента отметил, что к росту напряжения в регионе приводит увеличение военного контингента НАТО вокруг Украины. Песков сообщил, что угроза военного решения конфликта на Украине остается очень высокой.
На данный момент нет поводов для паники, которую нагнетают СМИ Украины вокруг угроз военного «вторжения» со стороны РФ. Необходимо сбавить накал страстей в средствах массовой информации, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «В последние время происходит очень много информационных событий в нашей стране, очень много парамилитарной беллетристики в СМИ. Я бы хотел обратиться к вам, друзья, коллеги: немного сбавьте тот накал, который существует. Ситуация, которая существует, она для нас целиком понятна, нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Очень прошу всех быть спокойными», — передает РИА «Новости» заявление Данилова по итогам заседания СНБО. По словам политика, военные Украины «способны дать отпор», если будет такая необходимость. Он отметил, что в сложившейся ситуации нужно действовать спокойно и взвешенно. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США и НАТО сообщают огромное количество ложной информации об Украине, устраивая таким образом информационную истерику вокруг нависшей военной угрозы. Представитель президента отметил, что к росту напряжения в регионе приводит увеличение военного контингента НАТО вокруг Украины. Песков сообщил, что угроза военного решения конфликта на Украине остается очень высокой.