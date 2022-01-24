На Украине призвали СМИ не паниковать из-за угроз «вторжения» РФ

25 января 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

СМИ раздувает ненужную панику вокруг военной угрозы со стороны РФ, считает Данилов Фото: Официальный сайт президента Украины На данный момент нет поводов для паники, которую нагнетают СМИ Украины вокруг угроз военного «вторжения» со стороны РФ. Необходимо сбавить накал страстей в средствах массовой информации, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «В последние время происходит очень много информационных событий в нашей стране, очень много парамилитарной беллетристики в СМИ. Я бы хотел обратиться к вам, друзья, коллеги: немного сбавьте тот накал, который существует. Ситуация, которая существует, она для нас целиком понятна, нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Очень прошу всех быть спокойными», — передает РИА «Новости» заявление Данилова по итогам заседания СНБО. По словам политика, военные Украины «способны дать отпор», если будет такая необходимость. Он отметил, что в сложившейся ситуации нужно действовать спокойно и взвешенно. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США и НАТО сообщают огромное количество ложной информации об Украине, устраивая таким образом информационную истерику вокруг нависшей военной угрозы. Представитель президента отметил, что к росту напряжения в регионе приводит увеличение военного контингента НАТО вокруг Украины. Песков сообщил, что угроза военного решения конфликта на Украине остается очень высокой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На данный момент нет поводов для паники, которую нагнетают СМИ Украины вокруг угроз военного «вторжения» со стороны РФ. Необходимо сбавить накал страстей в средствах массовой информации, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «В последние время происходит очень много информационных событий в нашей стране, очень много парамилитарной беллетристики в СМИ. Я бы хотел обратиться к вам, друзья, коллеги: немного сбавьте тот накал, который существует. Ситуация, которая существует, она для нас целиком понятна, нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Очень прошу всех быть спокойными», — передает РИА «Новости» заявление Данилова по итогам заседания СНБО. По словам политика, военные Украины «способны дать отпор», если будет такая необходимость. Он отметил, что в сложившейся ситуации нужно действовать спокойно и взвешенно. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США и НАТО сообщают огромное количество ложной информации об Украине, устраивая таким образом информационную истерику вокруг нависшей военной угрозы. Представитель президента отметил, что к росту напряжения в регионе приводит увеличение военного контингента НАТО вокруг Украины. Песков сообщил, что угроза военного решения конфликта на Украине остается очень высокой.