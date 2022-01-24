Захарова: США хотят «морально изничножить» Украину

25 января 2022 в 05:41 Размер текста - 17 +

Мария Захарова поделилась мнением насчет того, что происходит между США и Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти США хотят «морально изничтожить» Украину. Своим мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Штаты хотят морально изничтожить граждан Украины. Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнет свою линию. А разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели?» — написала Захарова в в своем telegram-канале. Так она ответила на мнение секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который считает, что на сегодняшний день нет оснований утверждать, что будет полномасштабное наступление РФ на территорию страны. А также она добавила, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, который говорил о том, что он что не видит намерений на эскалацию со стороны России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти США хотят «морально изничтожить» Украину. Своим мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Штаты хотят морально изничтожить граждан Украины. Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнет свою линию. А разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели?» — написала Захарова в в своем telegram-канале. Так она ответила на мнение секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который считает, что на сегодняшний день нет оснований утверждать, что будет полномасштабное наступление РФ на территорию страны. А также она добавила, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, который говорил о том, что он что не видит намерений на эскалацию со стороны России.