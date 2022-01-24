Захарова: США хотят «морально изничножить» Украину

Власти США хотят «морально изничтожить» Украину. Своим мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Штаты хотят морально изничтожить граждан Украины. Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнет свою линию. А разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели?» — написала Захарова в в своем telegram-канале.
Так она ответила на мнение секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который считает, что на сегодняшний день нет оснований утверждать, что будет полномасштабное наступление РФ на территорию страны. А также она добавила, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, который говорил о том, что он что не видит намерений на эскалацию со стороны России.
Власти США хотят «морально изничтожить» Украину. Своим мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Штаты хотят морально изничтожить граждан Украины. Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнет свою линию. А разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели?» — написала Захарова в в своем telegram-канале. Так она ответила на мнение секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который считает, что на сегодняшний день нет оснований утверждать, что будет полномасштабное наступление РФ на территорию страны. А также она добавила, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, который говорил о том, что он что не видит намерений на эскалацию со стороны России.