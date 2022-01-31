Врач: зараженный COVID человек опасен даже при отрицательном ПЦР

01 февраля 2022 в 06:15 Размер текста - 17 +

Инфекционист утверждает, что переболевший COVID все еще опасен для окружающих, даже если результат ПЦР-тестирования отрицателен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Если у больного есть признаки COVID, но результат ПЦР-теста отрицательный, — человеку нельзя контактировать с другими людьми, так как он может передать вирус. Результаты ПЦР-тестирования не всегда верны. Так считает врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков. «Если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала. Омикрон-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов. При этом человек все равно может выделять вирус и заражать окружающих», — рассказал врач радио Sputnik. По его мнению, даже если у человека (с признаками COVID) результат ПЦР-теста отрицательный, ему все же стоит прервать контакты с людьми. Вирусолог пояснил, что вирусовыделение при «Омикроне» идет во время инкубационного периода. «Усредненный инкубационный период — два-три дня, соответственно, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет», — заключил Тимаков. У людей, переболевших «Омикроном», могут сохраняться боль в спине и головокружение в течение два месяца после выздоровления. Некоторые пациенты отмечают, что боль в спине мучает их на постоянной основе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если у больного есть признаки COVID, но результат ПЦР-теста отрицательный, — человеку нельзя контактировать с другими людьми, так как он может передать вирус. Результаты ПЦР-тестирования не всегда верны. Так считает врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков. «Если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала. Омикрон-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов. При этом человек все равно может выделять вирус и заражать окружающих», — рассказал врач радио Sputnik. По его мнению, даже если у человека (с признаками COVID) результат ПЦР-теста отрицательный, ему все же стоит прервать контакты с людьми. Вирусолог пояснил, что вирусовыделение при «Омикроне» идет во время инкубационного периода. «Усредненный инкубационный период — два-три дня, соответственно, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет», — заключил Тимаков. У людей, переболевших «Омикроном», могут сохраняться боль в спине и головокружение в течение два месяца после выздоровления. Некоторые пациенты отмечают, что боль в спине мучает их на постоянной основе.