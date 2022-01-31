Стали известны необычные симптомы, остающиеся после «Омикрона»

31 января 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

Многие пациенты отмечают сильную боль в спине и мышцах после выздоровления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Британская газета Daily Express назвала необычные симптомы, остающиеся у людей, переболевших омикрон-штаммом коронавируса. К ним относятся боль в спине и головокружение. Выводы были сделаны после анализа данных приложения ZOE COVID Study для отслеживания признаков заболевания. «Омикрон может вызывать первоначальные симптомы, включая кашель, лихорадку и потерю или изменение вкуса и запаха, но есть и другие признаки, о которых следует знать. Согласно данным ZOE COVID Study App, только половина пациентов с „Омикроном“ испытывали эти классические симптомы. Двумя менее известными признаками, которые могут сохраняться после инфекции, являются боль в спине и головокружение», — сообщает издание. Ряд пациентов отмечают, что боль в спине после выздоровления остается на постоянной основе, передает Daily Express. Людей беспокоит сильная боль в нижней части спины, а также миалгия (боль в мышцах). Между тем головокружение встречается реже, отмечается в издании. Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил, что у переболевших штаммом «Омикрон» могут развиться проблемы неврологического характера — ухудшиться сон, усилиться головные боли, повыситься тревожность. Новый штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен в конце ноября 2021 года в нескольких странах Южной Африки. На данный момент штамм выявлен почти во всех странах мира, а вирусологи называют его самым заразным из существующих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Британская газета Daily Express назвала необычные симптомы, остающиеся у людей, переболевших омикрон-штаммом коронавируса. К ним относятся боль в спине и головокружение. Выводы были сделаны после анализа данных приложения ZOE COVID Study для отслеживания признаков заболевания. «Омикрон может вызывать первоначальные симптомы, включая кашель, лихорадку и потерю или изменение вкуса и запаха, но есть и другие признаки, о которых следует знать. Согласно данным ZOE COVID Study App, только половина пациентов с „Омикроном“ испытывали эти классические симптомы. Двумя менее известными признаками, которые могут сохраняться после инфекции, являются боль в спине и головокружение», — сообщает издание. Ряд пациентов отмечают, что боль в спине после выздоровления остается на постоянной основе, передает Daily Express. Людей беспокоит сильная боль в нижней части спины, а также миалгия (боль в мышцах). Между тем головокружение встречается реже, отмечается в издании. Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил, что у переболевших штаммом «Омикрон» могут развиться проблемы неврологического характера — ухудшиться сон, усилиться головные боли, повыситься тревожность. Новый штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен в конце ноября 2021 года в нескольких странах Южной Африки. На данный момент штамм выявлен почти во всех странах мира, а вирусологи называют его самым заразным из существующих.