Экономист объяснил главную несправедливость пенсионной реформы. «Крайняя степень крохоборства»

06 февраля 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Пенсионерам в феврале проиндексировали выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Несправедливость пенсионной реформы в том, что россиян делят на работающих и неработающих. С таким мнением выступил заведующий кафедрой «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. «Если речь идет о честно заработанной гражданином пенсии, то как можно делить пенсионеров на неработающих и работающих? Сегодня, имея годовой профицит казны в 1,4 трлн рублей, государство по-прежнему проявляет крайнюю степень крохоборства. Достигнув пенсионного возраста, наши люди продолжают работать не потому, что им скучно сидеть дома. Они не могут смириться с драматическим падением уровня своих доходов и качества жизни», — сказал Константин Ордов в интервью сайту MK.RU . Экономист заявил, что пенсионеры сами заработали эти деньги и платили налоги, поэтому государство должно обеспечивать им достойные условия в пожилом возрасте. По его словам, работающие пенсионеры каждый месяц отчисляют в Пенсионный фонд налоги в большем объеме, чем им индексируют выплаты. В некоторых странах граждане могут не платить налоги в пенсионные фонды, высказался Ордов. Россиянам с 1 февраля проиндексировали пенсии на 8,6%. С предложением увеличения выплат выше уровня инфляции выступал президент России Владимир Путин. Средний размер пенсий теперь составляет 18984 рубля, пишет «Газета Кемерова». Ордов также заявлял, что власти РФ должны выплатить пенсионерам единовременную материальную помощь на сумму 5-10 тысяч рублей на фоне роста инфляции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Несправедливость пенсионной реформы в том, что россиян делят на работающих и неработающих. С таким мнением выступил заведующий кафедрой «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. «Если речь идет о честно заработанной гражданином пенсии, то как можно делить пенсионеров на неработающих и работающих? Сегодня, имея годовой профицит казны в 1,4 трлн рублей, государство по-прежнему проявляет крайнюю степень крохоборства. Достигнув пенсионного возраста, наши люди продолжают работать не потому, что им скучно сидеть дома. Они не могут смириться с драматическим падением уровня своих доходов и качества жизни», — сказал Константин Ордов в интервью сайту MK.RU. Экономист заявил, что пенсионеры сами заработали эти деньги и платили налоги, поэтому государство должно обеспечивать им достойные условия в пожилом возрасте. По его словам, работающие пенсионеры каждый месяц отчисляют в Пенсионный фонд налоги в большем объеме, чем им индексируют выплаты. В некоторых странах граждане могут не платить налоги в пенсионные фонды, высказался Ордов. Россиянам с 1 февраля проиндексировали пенсии на 8,6%. С предложением увеличения выплат выше уровня инфляции выступал президент России Владимир Путин. Средний размер пенсий теперь составляет 18984 рубля, пишет «Газета Кемерова». Ордов также заявлял, что власти РФ должны выплатить пенсионерам единовременную материальную помощь на сумму 5-10 тысяч рублей на фоне роста инфляции.