Пенсионеры испытывают острую нехватку денег, отметил Константин Ордов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти должны выплатить разовую материальную помощь пенсионерам в размере 5-10 тысяч рублей из-за продолжающего роста инфляции. Такое мнение высказал заведующий кафедрой «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

«Я надеюсь, что в конце первого квартала власти вернутся к вопросу о необходимости оказания разовой помощи пожилым людям в размере 5-10 тысяч рублей. В России очень много людей, проживающих за чертой бедности. Эти люди нуждаются в экстренной помощи, им не скажешь: приходите через год. Есть риск, что этот год они не переживут», — сказал Ордов в беседе с MK.RU .

Экономист отметил, что несмотря на индексацию пенсию на 8,6%, пенсионеры по-прежнему испытывают острую нехватку денег. «За двухлетний период (2021-й и 2022 годы — прим. URA.RU) пенсии в реальном выражении потеряют в своей покупательной способности, а уровень жизни россиян старших возрастов упадет», — отметил экономист.

В сентябре 2021 года, по указу президента России Владимира Путина, 43 млн пенсионеров получили единоразовую выплату в 10 тысяч рублей. С 1 января 2022 года пенсии были дополнительно проиндексированы выше уровня инфляции — на 8,6%. Средний размер пенсии после индексации составил 19 тысяч рублей.

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