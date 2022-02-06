В FIS высказались о возможном лишении России золотой медали на ОИ

При смене инвентаря во время соревнований по скиатлону российский лыжник Александр Большунов не создал помехи лыжнику из Норвегии Йоханнесу Клебо, потому России не грозит потеря золотой медали на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом заявил рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей.
«Очевидно, что [Большунов не помешал Клебо]. Йоханнес увидел и передвинул инвентарь Большунова своей палкой. Поэтому было решено, что реакция жюри не требуется», — передает слова Пьера Миньерея новостная организация NRK.
Ранее URA.RU сообщало, что Александр Большунов принес России первое золото на Олимпиаде-2022. Сборная Норвегии решила подать протест на российского спортсмена из-за того, что при смене лыж Большунов бросил свою палку в зону Йоханнеса Клебо, передает NEWS.ru.
При смене инвентаря во время соревнований по скиатлону российский лыжник Александр Большунов не создал помехи лыжнику из Норвегии Йоханнесу Клебо, потому России не грозит потеря золотой медали на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом заявил рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей. «Очевидно, что [Большунов не помешал Клебо]. Йоханнес увидел и передвинул инвентарь Большунова своей палкой. Поэтому было решено, что реакция жюри не требуется», — передает слова Пьера Миньерея новостная организация NRK. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Большунов принес России первое золото на Олимпиаде-2022. Сборная Норвегии решила подать протест на российского спортсмена из-за того, что при смене лыж Большунов бросил свою палку в зону Йоханнеса Клебо, передает NEWS.ru.