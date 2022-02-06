06 февраля 2022

В FIS высказались о возможном лишении России золотой медали на ОИ

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, олимпиада, сборная, команда, медаль, параолимпийцы, олимпийская, золотая, параолимпийская
Брошенная палка Александра Большунова не помешала другому спортсмену, отметил Пьер Миньерей Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

При смене инвентаря во время соревнований по скиатлону российский лыжник Александр Большунов не создал помехи лыжнику из Норвегии Йоханнесу Клебо, потому России не грозит потеря золотой медали на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом заявил рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей.

«Очевидно, что [Большунов не помешал Клебо]. Йоханнес увидел и передвинул инвентарь Большунова своей палкой. Поэтому было решено, что реакция жюри не требуется», — передает слова Пьера Миньерея новостная организация NRK.

Ранее URA.RU сообщало, что Александр Большунов принес России первое золото на Олимпиаде-2022. Сборная Норвегии решила подать протест на российского спортсмена из-за того, что при смене лыж Большунов бросил свою палку в зону Йоханнеса Клебо, передает NEWS.ru.

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При смене инвентаря во время соревнований по скиатлону российский лыжник Александр Большунов не создал помехи лыжнику из Норвегии Йоханнесу Клебо, потому России не грозит потеря золотой медали на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом заявил рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей. «Очевидно, что [Большунов не помешал Клебо]. Йоханнес увидел и передвинул инвентарь Большунова своей палкой. Поэтому было решено, что реакция жюри не требуется», — передает слова Пьера Миньерея новостная организация NRK. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Большунов принес России первое золото на Олимпиаде-2022. Сборная Норвегии решила подать протест на российского спортсмена из-за того, что при смене лыж Большунов бросил свою палку в зону Йоханнеса Клебо, передает NEWS.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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