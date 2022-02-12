Украинские спортсмены на Олимпиаде выступили с призывом к миру

13 февраля 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

Украинские олимпийцы верят «в лучшее и мирное будущее» Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Украинские спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, выступили с призывом к миру. Заявление от лица олимпийцев опубликовал Национальный Олимпийский комитет (НОК) Украины. «Олимпийская сборная Украины … выражает вместе с родной страной единогласный призыв к миру. Мы верим в лучшее и мирное будущее… Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года дают реальную возможность использовать силу спорта для дальнейшего развития мира, создания атмосферы мира, развития, стойкости, терпимости и понимания», — сказано в заявлении, опубликованном на официальной странице НОК Украины в Facebook. Осенью прошлого года в западных СМИ начали муссироваться слухи о готовящемся российском вторжении на Украину. 12 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники заявило о начале «вторжения» 15 февраля. Президент США Джо Байден назвал другую дату — 16 февраля. Журнал National Interest высказал версию, что высокопоставленные представители власти США выдумывают и транслируют в СМИ информацию о «российском вторжении», чтобы остановить запуск российско-германского газопровода «Северный поток-2». XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля, а завершатся 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов наград. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, выступили с призывом к миру. Заявление от лица олимпийцев опубликовал Национальный Олимпийский комитет (НОК) Украины. «Олимпийская сборная Украины … выражает вместе с родной страной единогласный призыв к миру. Мы верим в лучшее и мирное будущее… Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года дают реальную возможность использовать силу спорта для дальнейшего развития мира, создания атмосферы мира, развития, стойкости, терпимости и понимания», — сказано в заявлении, опубликованном на официальной странице НОК Украины в Facebook. Осенью прошлого года в западных СМИ начали муссироваться слухи о готовящемся российском вторжении на Украину. 12 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники заявило о начале «вторжения» 15 февраля. Президент США Джо Байден назвал другую дату — 16 февраля. Журнал National Interest высказал версию, что высокопоставленные представители власти США выдумывают и транслируют в СМИ информацию о «российском вторжении», чтобы остановить запуск российско-германского газопровода «Северный поток-2». XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля, а завершатся 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов наград.