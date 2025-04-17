WP: боец ВСУ подтвердил награждение солдат при ударе по Сумам

В Сумах действительно проходила встреча военных, когда по месту сбора командования ВСУ и их западных партнеров был нанесен ракетный удар. Это подтвердил украинский военнослужащий в беседе с изданием The Washington Post.
Удар был нанесен именно по месту «сходки» военачальников ВСУ и иностранных военных, заявил украинский боец, пожелавший остаться анонимным, в беседе с The Washington Post. По словам собеседника, среди присутствующих были военнослужащие 117-й бригады, которые находились в подвальном помещении одного из университетских зданий. Помимо прочего, на мероприятии планировалась церемония вручения медалей. Собеседник охарактеризовал проведение подобной встречи в Сумах как излишнее и необдуманное решение.
Как сообщало Министерство обороны России, 13 апреля российские войска нанесли удар двумя ракетами комплекса «Искандер» по месту проведения совещания командного состава украинской армии в Сумах. По данным ведомства, в результате атаки были ликвидированы более 60 украинских военных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.