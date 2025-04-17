WP: боец ВСУ подтвердил награждение солдат при ударе по Сумам

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Удар в Сумах наносился по месту «сходки» командиров всУ
Удар в Сумах наносился по месту «сходки» командиров всУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сумах действительно проходила встреча военных, когда по месту сбора командования ВСУ и их западных партнеров был нанесен ракетный удар. Это подтвердил украинский военнослужащий в беседе с изданием The Washington Post.

Удар был нанесен именно по месту «сходки» военачальников ВСУ и иностранных военных, заявил украинский боец, пожелавший остаться анонимным, в беседе с The Washington Post. По словам собеседника, среди присутствующих были военнослужащие 117-й бригады, которые находились в подвальном помещении одного из университетских зданий. Помимо прочего, на мероприятии планировалась церемония вручения медалей. Собеседник охарактеризовал проведение подобной встречи в Сумах как излишнее и необдуманное решение.

Как сообщало Министерство обороны России, 13 апреля российские войска нанесли удар двумя ракетами комплекса «Искандер» по месту проведения совещания командного состава украинской армии в Сумах. По данным ведомства, в результате атаки были ликвидированы более 60 украинских военных.

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В Сумах действительно проходила встреча военных, когда по месту сбора командования ВСУ и их западных партнеров был нанесен ракетный удар. Это подтвердил украинский военнослужащий в беседе с изданием The Washington Post. Удар был нанесен именно по месту «сходки» военачальников ВСУ и иностранных военных, заявил украинский боец, пожелавший остаться анонимным, в беседе с The Washington Post. По словам собеседника, среди присутствующих были военнослужащие 117-й бригады, которые находились в подвальном помещении одного из университетских зданий. Помимо прочего, на мероприятии планировалась церемония вручения медалей. Собеседник охарактеризовал проведение подобной встречи в Сумах как излишнее и необдуманное решение. Как сообщало Министерство обороны России, 13 апреля российские войска нанесли удар двумя ракетами комплекса «Искандер» по месту проведения совещания командного состава украинской армии в Сумах. По данным ведомства, в результате атаки были ликвидированы более 60 украинских военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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