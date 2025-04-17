Baza: боевик ИГИЛ планировал теракт на концерте Павла Воли

Приверженец ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации ) планировал совершить теракт на концерте комика Павла Воли в Пятигорске. Об этом сообщают telegram-каналы Baza.
«Теракт планировал устроить 24-летний гражданин Таджикистана Исроилджон Курбонов. По версии следствия, он планировал поджечь дворец культуры „София“ во время выступления Павла Воли 16-го апреля», — пишет telegram-канал Baza. По словам источника, подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ, а концерт известного комика был отменен за несколько часов до начала выступления.
По данным следствия, задание на поджог Курбонов получил через мессенджер Telegram, а для совершения преступления подготовил три «коктейля Молотова». Кроме того, известно, что за неделю до предполагаемого теракта Курбонов снял фото и видео дворца культуры «София». При задержании у него были изъяты три обмотанные скотчем бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор и саперная лопата. Концерт Павла Воли не состоялся — сам артист сообщил, что мероприятие отменили «по техническим причинам». ФСБ продолжает расследование данного дела.
Верховный суд России 17 апреля приступил к рассмотрению вопроса о возможной отмене запрета на деятельность движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории страны) на территории страны и исключении организации из перечня террористических. Основанием для начала процесса стало представление, поданное Генеральной прокуратурой 31 марта. Ранее, в мае 2024 года, с инициативой о снятии соответствующего запрета к президенту России обратились Министерство иностранных дел и Министерство юстиции.
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