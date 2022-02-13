В России хотят ввести штраф за сравнение СССР с фашистами

14 февраля 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

Законопроект предполагает для нарушителей штраф или административный арест Фото: Владимир Андреев © URA.RU Группой сенаторов и депутатов от «Единой России» внесены поправки в КоАП (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях), которые предусматривают наказание в виде штрафа или административного ареста за отождествление действий СССР с нацисткой Германией в ходе Второй мировой войны, а также за отрицание решающей роли советского народа в победе над фашистами. Слушание законопроекта ожидается 14 февраля. «Штраф за сравнение СССР с нацистской Германией могут ввести в нынешнем году. <…> В комитете по строительству и законодательству его (законопроект — прим. URA.RU) обсудят уже 14 февраля, а в марте — в нижней палате. В большинстве фракций готовы инициативу поддержать, так как видят неоднократные попытки переписать историю, навязать россиянам другие оценки и взгляды», — пишут «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме. В состав авторов законопроекта входят вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава комитета по культуре Елена Ямпольская. Сообщается, что для граждан, нарушивших закон, предусматривается штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей или административный арест сроком на 15 суток. Сумма штрафа для должностных лиц составляет от 1 до 4 тыс., для юридических — до 50 тыс. рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Группой сенаторов и депутатов от «Единой России» внесены поправки в КоАП (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях), которые предусматривают наказание в виде штрафа или административного ареста за отождествление действий СССР с нацисткой Германией в ходе Второй мировой войны, а также за отрицание решающей роли советского народа в победе над фашистами. Слушание законопроекта ожидается 14 февраля. «Штраф за сравнение СССР с нацистской Германией могут ввести в нынешнем году. <…> В комитете по строительству и законодательству его (законопроект — прим. URA.RU) обсудят уже 14 февраля, а в марте — в нижней палате. В большинстве фракций готовы инициативу поддержать, так как видят неоднократные попытки переписать историю, навязать россиянам другие оценки и взгляды», — пишут «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме. В состав авторов законопроекта входят вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава комитета по культуре Елена Ямпольская. Сообщается, что для граждан, нарушивших закон, предусматривается штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей или административный арест сроком на 15 суток. Сумма штрафа для должностных лиц составляет от 1 до 4 тыс., для юридических — до 50 тыс. рублей.