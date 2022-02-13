13 февраля 2022

В России хотят ввести штраф за сравнение СССР с фашистами

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест
Законопроект предполагает для нарушителей штраф или административный арест Фото:

Группой сенаторов и депутатов от «Единой России» внесены поправки в КоАП (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях), которые предусматривают наказание в виде штрафа или административного ареста за отождествление действий СССР с нацисткой Германией в ходе Второй мировой войны, а также за отрицание решающей роли советского народа в победе над фашистами. Слушание законопроекта ожидается 14 февраля.

«Штраф за сравнение СССР с нацистской Германией могут ввести в нынешнем году. <…> В комитете по строительству и законодательству его (законопроект — прим. URA.RU) обсудят уже 14 февраля, а в марте — в нижней палате. В большинстве фракций готовы инициативу поддержать, так как видят неоднократные попытки переписать историю, навязать россиянам другие оценки и взгляды», — пишут «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме.

В состав авторов законопроекта входят вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава комитета по культуре Елена Ямпольская. Сообщается, что для граждан, нарушивших закон, предусматривается штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей или административный арест сроком на 15 суток. Сумма штрафа для должностных лиц составляет от 1 до 4 тыс., для юридических — до 50 тыс. рублей.

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Группой сенаторов и депутатов от «Единой России» внесены поправки в КоАП (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях), которые предусматривают наказание в виде штрафа или административного ареста за отождествление действий СССР с нацисткой Германией в ходе Второй мировой войны, а также за отрицание решающей роли советского народа в победе над фашистами. Слушание законопроекта ожидается 14 февраля. «Штраф за сравнение СССР с нацистской Германией могут ввести в нынешнем году. <…> В комитете по строительству и законодательству его (законопроект — прим. URA.RU) обсудят уже 14 февраля, а в марте — в нижней палате. В большинстве фракций готовы инициативу поддержать, так как видят неоднократные попытки переписать историю, навязать россиянам другие оценки и взгляды», — пишут «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме. В состав авторов законопроекта входят вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава комитета по культуре Елена Ямпольская. Сообщается, что для граждан, нарушивших закон, предусматривается штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей или административный арест сроком на 15 суток. Сумма штрафа для должностных лиц составляет от 1 до 4 тыс., для юридических — до 50 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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