ПФР недосчитался триллиона рублей на выплаты пенсий

ПФР недополучил в бюджет более триллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионный фонд России в 2021 году получил на один триллион рублей меньше федеральных отчислений на выплату пенсий. Таким образом общие доходы бюджета фонда сократились почти на 5 процентов.

«В 2021 году ПФР получил на 1 трлн руб. меньше федеральных перечислений. В результате чего общая сумма трансфертов из федерального бюджета составила 3,77 трлн рублей», — сообщает РБК со ссылкой на данные Счетной палаты.

По итогам прошлого года общие доходы бюджета ПФР уменьшились почти на 5% по сравнению с 2020 годом до 9,79 триллионов рублей. При этом, отчисления в ПФР на выплату пенсий оказались самыми низкими, по меньшей мере за последние 10 лет. Этому предшествовал рост собираемости взносов, а также снижение числа пенсионеров, в том числе из-за повышения пенсионного возраста и пандемии.

Ранее экономист рассказал, что в 2022 году, несмотря на увеличение базы для начисления взносов в ПФР, баллы работающим пенсионерам при неизменной зарплате могут быть начислены в меньшем количестве.