«ВКонтакте» поддержит блогеров, уходящих из других соцсетей

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила крупнейшую программу поддержки авторов, которая поможет блогерам, уходящим из других соцсетей. Об этом сообщила CEO «ВКонтакте» Марина Краснова на официальном сайте соцсети.
«Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов ВКонтакте. Мы считаем необходимым максимально поддержать всех, кто создает контент на нашей платформе. Авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации. Программа начнет свою работу в ближайшее время и будет действовать в течение месяца — до 10 апреля. За этот период авторы смогут заработать около 600 млн рублей с помощью инструментов монетизации соцсети», — заявила Краснова.
В компании отмечают, что новая программа поддержки позволит авторам активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией. «Мы продолжим поддерживать авторов», — заключила Краснова.
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила крупнейшую программу поддержки авторов, которая поможет блогерам, уходящим из других соцсетей. Об этом сообщила CEO «ВКонтакте» Марина Краснова на официальном сайте соцсети. «Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов ВКонтакте. Мы считаем необходимым максимально поддержать всех, кто создает контент на нашей платформе. Авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации. Программа начнет свою работу в ближайшее время и будет действовать в течение месяца — до 10 апреля. За этот период авторы смогут заработать около 600 млн рублей с помощью инструментов монетизации соцсети», — заявила Краснова. В компании отмечают, что новая программа поддержки позволит авторам активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией. «Мы продолжим поддерживать авторов», — заключила Краснова. Ранее Роскомнадзор начал блокировку иностранных соцсетей. Под ограничения попали Facebook и Twitter. Социальная сеть TikTok ограничила свою работу в России. Instagram также изменил правила работы в России.