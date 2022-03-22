Медведев призвал проверять всех прибывающих в Россию из-за рубежа

Из-за ситуации на Украине в Россию могут приехать радикально настроенные люди, поэтому проверять на границе граждан нужно тщательнее. Об этом предупредил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну с территории Украины. Важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц», — об этом он заявил совещании, которое было посвящено тенденциям развития криминогенной обстановки в стране. Информацию приводит РИА «Новости».
Радикалы, по мнению Медведева, могут прибыть и с территории других сопредельных государств, пишет «Царьград». При этом, по его словам, государству удается сдерживать рост криминала, дополняет MK.RU.
Ситуация на Украине поменялась после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации этой территории с 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.
Из-за ситуации на Украине в Россию могут приехать радикально настроенные люди, поэтому проверять на границе граждан нужно тщательнее. Об этом предупредил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну с территории Украины. Важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц», — об этом он заявил совещании, которое было посвящено тенденциям развития криминогенной обстановки в стране. Информацию приводит РИА «Новости». Радикалы, по мнению Медведева, могут прибыть и с территории других сопредельных государств, пишет «Царьград». При этом, по его словам, государству удается сдерживать рост криминала, дополняет MK.RU. Ситуация на Украине поменялась после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации этой территории с 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.