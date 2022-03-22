Медведев призвал проверять всех прибывающих в Россию из-за рубежа

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Политсовет партии
Дмитрий Медведев предупредил о новой угрозе для России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за ситуации на Украине в Россию могут приехать радикально настроенные люди, поэтому проверять на границе граждан нужно тщательнее. Об этом предупредил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну с территории Украины. Важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц», — об этом он заявил совещании, которое было посвящено тенденциям развития криминогенной обстановки в стране. Информацию приводит РИА «Новости».

Радикалы, по мнению Медведева, могут прибыть и с территории других сопредельных государств, пишет «Царьград». При этом, по его словам, государству удается сдерживать рост криминала, дополняет MK.RU.

Ситуация на Украине поменялась после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации этой территории с 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

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Из-за ситуации на Украине в Россию могут приехать радикально настроенные люди, поэтому проверять на границе граждан нужно тщательнее. Об этом предупредил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну с территории Украины. Важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц», — об этом он заявил совещании, которое было посвящено тенденциям развития криминогенной обстановки в стране. Информацию приводит РИА «Новости». Радикалы, по мнению Медведева, могут прибыть и с территории других сопредельных государств, пишет «Царьград». При этом, по его словам, государству удается сдерживать рост криминала, дополняет MK.RU. Ситуация на Украине поменялась после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации этой территории с 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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