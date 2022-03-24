Захарова: Украина упустила шанс на свое существование

24 марта 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

Киев упустил свой главный шанс на суверенное государство, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Украины упустило шанс на существование своего государства, как суверенного и независимого. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы призываем администрацию президента Владимира Зеленского подумать о судьбе страны, людей, жизней населения, сделать выводы, принять соответствующие решения. Главный шанс на существование Украины в собственных границах — Украины суверенной, Украины независимой они уже упустили. Этот шанс им был дан в очередной раз в 2014 году и в 2015 году», — передает РИА «Новости» слова Захаровой. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Российский лидер также пояснил, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Эта просьба не была услышана, поэтому Россия была вынуждена встать на защиту этих республик. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство Украины упустило шанс на существование своего государства, как суверенного и независимого. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы призываем администрацию президента Владимира Зеленского подумать о судьбе страны, людей, жизней населения, сделать выводы, принять соответствующие решения. Главный шанс на существование Украины в собственных границах — Украины суверенной, Украины независимой они уже упустили. Этот шанс им был дан в очередной раз в 2014 году и в 2015 году», — передает РИА «Новости» слова Захаровой. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Российский лидер также пояснил, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Эта просьба не была услышана, поэтому Россия была вынуждена встать на защиту этих республик.