Захарова: Украина упустила шанс на свое существование

Правительство Украины упустило шанс на существование своего государства, как суверенного и независимого. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы призываем администрацию президента Владимира Зеленского подумать о судьбе страны, людей, жизней населения, сделать выводы, принять соответствующие решения. Главный шанс на существование Украины в собственных границах — Украины суверенной, Украины независимой они уже упустили. Этот шанс им был дан в очередной раз в 2014 году и в 2015 году», — передает РИА «Новости» слова Захаровой.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Российский лидер также пояснил, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Эта просьба не была услышана, поэтому Россия была вынуждена встать на защиту этих республик.
Правительство Украины упустило шанс на существование своего государства, как суверенного и независимого. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы призываем администрацию президента Владимира Зеленского подумать о судьбе страны, людей, жизней населения, сделать выводы, принять соответствующие решения. Главный шанс на существование Украины в собственных границах — Украины суверенной, Украины независимой они уже упустили. Этот шанс им был дан в очередной раз в 2014 году и в 2015 году», — передает РИА «Новости» слова Захаровой. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Российский лидер также пояснил, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Эта просьба не была услышана, поэтому Россия была вынуждена встать на защиту этих республик.