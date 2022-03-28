Депутат Госдумы: Украина перестанет существовать в нынешнем виде

28 марта 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

У Киева нет возможности сохранить государственность Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина упустила последний шанс сохранить себя как государство в существующих границах. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах», — заявил РИА «Новости» Михаил Шеремет. По его словам, в нынешних условиях России нет смысла и вести переговоры с властями Украины. Вместо этого стоит разговаривать с Вашингтоном, которому, по мнению депутата, выгодно затягивание конфликта на востоке страны. Ранее о том, что власти Украины упустили шанс на существование своего государства как суверенного и независимого, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, этот шанс им давали в 2014 и 2015 году, когда заключались Минские соглашения по ситуации в Донбассе. Разрешить 8-летний конфликт призвана спецоперация, которую Россия начала 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, она призвана предотвратить готовящееся при поддержке Запада нападение Киева на Донбасс и Крым. При этом оккупация Украины в планы Москвы не входит, уверял Путин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина упустила последний шанс сохранить себя как государство в существующих границах. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах», — заявил РИА «Новости» Михаил Шеремет. По его словам, в нынешних условиях России нет смысла и вести переговоры с властями Украины. Вместо этого стоит разговаривать с Вашингтоном, которому, по мнению депутата, выгодно затягивание конфликта на востоке страны. Ранее о том, что власти Украины упустили шанс на существование своего государства как суверенного и независимого, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, этот шанс им давали в 2014 и 2015 году, когда заключались Минские соглашения по ситуации в Донбассе. Разрешить 8-летний конфликт призвана спецоперация, которую Россия начала 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, она призвана предотвратить готовящееся при поддержке Запада нападение Киева на Донбасс и Крым. При этом оккупация Украины в планы Москвы не входит, уверял Путин.