В РФ ввели новую меру поддержки для беженцев с Украины и Донбасса

01 апреля 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

Беженцы, получившие гражданство РФ, смогут оформить маткапитал Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беженцам с Украины и Донбасса, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей. Об этом «Известиям» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Об этом мало кто знает, но для нас важно, чтобы вместе с получением российского гражданства люди сразу узнавали о своих правах, в частности, на материнский капитал», — сказала Буцкая. По ее словам, для получения сертификата беженцам, получившим гражданство РФ, надо заполнить обращение на сайте «Госуслуги» или в отделении Пенсионного фонда. Маткапитал выдается на второго и последующих детей, рожденных с 2007 года, и на первенцев и последующих детей, рожденных с 2020 года, напомнила она. Кроме того, ко второму чтению подготовлен законопроект о праве получать маткапитала эмигрантов-отцов, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство, добавила парламентарий. Сообщается, что В Россию уже прибыли порядка 500 тысяч человек с Украины и из Донбасса. 100 тысяч из них — дети. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Беженцам с Украины и Донбасса, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей. Об этом «Известиям» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Об этом мало кто знает, но для нас важно, чтобы вместе с получением российского гражданства люди сразу узнавали о своих правах, в частности, на материнский капитал», — сказала Буцкая. По ее словам, для получения сертификата беженцам, получившим гражданство РФ, надо заполнить обращение на сайте «Госуслуги» или в отделении Пенсионного фонда. Маткапитал выдается на второго и последующих детей, рожденных с 2007 года, и на первенцев и последующих детей, рожденных с 2020 года, напомнила она. Кроме того, ко второму чтению подготовлен законопроект о праве получать маткапитала эмигрантов-отцов, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство, добавила парламентарий. Сообщается, что В Россию уже прибыли порядка 500 тысяч человек с Украины и из Донбасса. 100 тысяч из них — дети. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.