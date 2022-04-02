МО РФ доложило об уничтожении топливного склада ВСУ в Кременчуге. Видео

02 апреля 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

ВСУ оставили Мариуполь в руинах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине уничтожили хранилища с топливом в Кременчуге. Как сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, удары были нанесены высокоточным оружием. «Утром 2 апреля высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. С него осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны», — сообщил Конашенков в ходе брифинга. Трансляция доступна в telegram-канале Минобороны России. Другие итоги спецоперации на утро 2 апреля: выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске;

в окрестностях города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24;

уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата;

за ночь оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками ликвидированы 67 военных объектов Украины — два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов. Поражены 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ. Спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных ее целей защиту мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей. Чтобы исключить жертвы среди мирного населения, ВС РФ применяет тактику точечного поражения объектов военной структуры и вооружений Украины. На данный момент российскими войсками и бойцами армий ДНР и ЛНР заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, а также Мариуполь. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине уничтожили хранилища с топливом в Кременчуге. Как сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, удары были нанесены высокоточным оружием. «Утром 2 апреля высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. С него осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны», — сообщил Конашенков в ходе брифинга. Трансляция доступна в telegram-канале Минобороны России. Другие итоги спецоперации на утро 2 апреля: Спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных ее целей защиту мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей. Чтобы исключить жертвы среди мирного населения, ВС РФ применяет тактику точечного поражения объектов военной структуры и вооружений Украины. На данный момент российскими войсками и бойцами армий ДНР и ЛНР заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, а также Мариуполь. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик, передает RT.