Bild: Германия готовит сделку с талибами по масштабной депортации афганцев

Правительство Германии ведет переговоры с представителями движения «Талибан» о создании нового механизма регулярной депортации афганских граждан на родину. Об этом сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на источники в Федеральном министерстве внутренних дел. В начале сентября немецкая делегация провела встречу с афганской стороной в Катаре, а в ближайшее время планирует направить миссию в Кабул для продолжения консультаций.
«Министерство внутренних дел ФРГ под руководством Александра Добриндта… готовит новые депортации в Афганистан. Они должны проходить значительно легче, регулярнее и в большем масштабе, чем до сих пор… Представители немецкого правительства ведут переговоры с „Талибаном“, — говорится в материале журналистов. По информации издания, встреча немецкой и афганской делегаций для создания „механизма депортаций“ прошла в начале сентября в Катаре.
Необходимость масштабных депортаций объясняется ростом числа преступлений, в которых подозреваются выходцы из Афганистана. По данным немецкого правительства, с лета 2021 года из Германии в Афганистан были отправлены только два депортационных рейса. При этом за этот период полиция зарегистрировала более 100 тысяч тяжких преступлений с участием афганских граждан. Однако уже в последние месяцы, по данным МВД, было депортировано 28 человек.
В министерстве отмечают, что теперь речь идет не только о чартерных спецрейсах: планируется использование регулярных авиарейсов для отправки депортируемых. На конец 2024 года в Германии проживало около 461 тысячи человек афганского происхождения, из которых более 11,5 тысяч обязаны покинуть страну по решению Федерального ведомства по миграции и беженцам
В свою очередь организации по защите беженцев выступают против депортаций в Афганистан, ссылаясь на опасность пыток и бесчеловечного обращения. В Pro Asyl заявляют, что подобные меры нарушают международные обязательства Германии по защите прав человека. Несмотря на это, федеральное правительство настаивает на необходимости ужесточения миграционной политики из-за роста числа преступлений и угроз безопасности граждан страны.
