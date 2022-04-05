Санкции против России ударят по экономике Финляндии

05 апреля 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Санкций против России повлияли на европейскую экономику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за ситуации на Украине скандинавские страны, такие как Швеция и Финляндия, ждет снижение экономических показателей. Такой прогноз сделал один из крупнейших банков Северной Европы Danske Bank. «Мы понизили наш прогноз роста ВВП до 1,7% в 2022 году (было 2,8%) в Финляндии. В Швеции — до 2,5% вместо 3%», — говорится в публикации на официальном сайте организации. Отмечается также, что банк сохраняет свой прогноз роста для Норвегии (3,8%) и повышает прогноз для Дании на один процентный пункт до 3,5%, пишет «Федеральное агентство новостей». Причиной падения экономических показателей двух стран стали санкции, которые были введены против России Евросоюзом, куда входит также Швеция и Финляндия. В этой ситуации Хельсинки пострадали больше всего, ведь они потеряли крупного торгового партнера — Россию, с кем активнее других государств налаживали отношения, дополняет Nation News. Санкции в отношении России были введены после начала спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства убежден, что цель этих действий со стороны ЕС и США — «отмена России», включающая запрет культуры, табу на правду об истории и роли в важнейших мировых событиях. Правительство России утвердило два пакета антисанкционных мер, в числе которых — помощь бизнесу и другим гражданам. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за ситуации на Украине скандинавские страны, такие как Швеция и Финляндия, ждет снижение экономических показателей. Такой прогноз сделал один из крупнейших банков Северной Европы Danske Bank. «Мы понизили наш прогноз роста ВВП до 1,7% в 2022 году (было 2,8%) в Финляндии. В Швеции — до 2,5% вместо 3%», — говорится в публикации на официальном сайте организации. Отмечается также, что банк сохраняет свой прогноз роста для Норвегии (3,8%) и повышает прогноз для Дании на один процентный пункт до 3,5%, пишет «Федеральное агентство новостей». Причиной падения экономических показателей двух стран стали санкции, которые были введены против России Евросоюзом, куда входит также Швеция и Финляндия. В этой ситуации Хельсинки пострадали больше всего, ведь они потеряли крупного торгового партнера — Россию, с кем активнее других государств налаживали отношения, дополняет Nation News. Санкции в отношении России были введены после начала спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства убежден, что цель этих действий со стороны ЕС и США — «отмена России», включающая запрет культуры, табу на правду об истории и роли в важнейших мировых событиях. Правительство России утвердило два пакета антисанкционных мер, в числе которых — помощь бизнесу и другим гражданам.