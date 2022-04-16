Зеленский рассказал о потерях Украины

По словам Зеленского, погибли около трех тысяч украинских солдат Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе российской спецоперации погибли порядка 3000 украинских военнослужащих. Он добавил, что подсчитать жертвы среди мирного населения сложнее.

«Украинские официальные лица считают, что на войне погибло от 2500 до 3000 украинских военнослужащих. Около 10 000 украинских военнослужащих получили ранения и трудно сказать, сколько из них выживет», — приводит слова Зеленского CNN.

Как отмечает украинский лидер, жертвы среди мирных жителей подсчитать сложнее. Речь, в частности, идет о юге и востоке, которые контролируются российскими войсками.

При этом в Минобороны РФ еще 2 марта сообщали, что погибли более 2 870 украинских националистов и военнослужащих. Тогда как на тот момент потери российской стороны составляли 498 человек, напоминает «Царьград».

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.

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