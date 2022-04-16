Atlantico: США пытаются вернуть лидерство в ЕС за счет Украины

США заинтересованы в конфликте на Украине, заявил Бартелеми Курмон Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Соединенные штаты намеренно затягивают конфликт на Украине, чтобы усилить свое влияние на Европу. Об этом политолог Бартелеми Курмон заявил в интервью французскому изданию Atlantico.

«США потворствуют длительному конфликту без перспективы урегулирования, а также намерены продолжать демонизировать Москву, что может им помочь усилить свое влияние в Европе. Это не сослужит добрую службу ни украинскому народу, ни даже [президенту Украины] Владимиру Зеленскому», — предположил Курмон.

По мнению политолога, многочисленные оскорбления американского президента Джо Байдена являются не промахами, а осознанными действиями, направленными на демонизацию противника. Это видно из последнего заявления политика, в котором он обвинил президента РФ Владимира Путина в геноциде, отмечает Курмон.

Ранее американский лидер назвал спецоперацию РФ по демилитаризации Украины «геноцидом», его примеру последовал и экс-президент США Дональд Трамп. Тем не менее, в Белом доме заявили, что резкие высказывания Байдена о спецоперации РФ не являются официальной позицией Вашингтона. Президент Франции Эммануэль Макрон также отказался соглашаться с обвинениями политика. В Кремле сочли высказывания Байдена неприемлемой попыткой извращения ситуации.

Многочисленные оскорбления Джо Байдена в адрес российского главы связаны со спецоперацией РФ на Украине. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что безусловным приоритетом российской армии в этой операции является исключение напрасных жертв среди мирного населения. По сведениям Минобороны, ВС РФ выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.

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