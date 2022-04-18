У подозреваемого в убийстве семьи банкира нашли 13 единиц оружия

19 апреля 2022 в 04:59 Размер текста - 17 +

У вице-президента «Газпромбанка» обнаружили 13 единиц оружия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, предположительно застрелившего жену и ребенка на западе Москвы, обнаружили 13 единиц гражданского оружия. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Московской области. «По данным Центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Московской области, гражданин являлся владельцем 13 единиц гражданского оружия», — передает сообщение ведомства РИА «Новости». В Росгвардии отметили, что в арсенале мужчины имелось нарезное, гладкоствольное, а также оружие ограниченного поражения. Ранее в Москве была найдена убитой семья Аваева. По предварительной версии, 51-летний Владислав застрелил свою 47-летнюю супругу Елену и 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а затем совершил самоубийство. СМИ сообщали, что мотивом убийства могла стать ревность экс-банкира к супруге. Тела в доме на Университетском проспекте обнаружила старшая дочь, которая долго не могла дозвониться до Аваевых. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

У вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, предположительно застрелившего жену и ребенка на западе Москвы, обнаружили 13 единиц гражданского оружия. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Московской области. «По данным Центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Московской области, гражданин являлся владельцем 13 единиц гражданского оружия», — передает сообщение ведомства РИА «Новости». В Росгвардии отметили, что в арсенале мужчины имелось нарезное, гладкоствольное, а также оружие ограниченного поражения. Ранее в Москве была найдена убитой семья Аваева. По предварительной версии, 51-летний Владислав застрелил свою 47-летнюю супругу Елену и 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а затем совершил самоубийство. СМИ сообщали, что мотивом убийства могла стать ревность экс-банкира к супруге. Тела в доме на Университетском проспекте обнаружила старшая дочь, которая долго не могла дозвониться до Аваевых.