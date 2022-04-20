МИД Турции объяснил отказ от санкций против России

21 апреля 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

В Турции заявили, что Анкара не присоединится к санкциями против РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ожидать от Турции введения санкций против России неправильно, так как Анкара является посредником. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk. «Неправильно ожидать от Турции введения санкций против России, когда мы играем роль посредника. Запад понимает, почему мы не участвуем в санкциях против России», — сказал Чавушоглу. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что санкции не решат проблемы. Поэтому Анкара отказалась вводить санкции против России. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Ожидать от Турции введения санкций против России неправильно, так как Анкара является посредником. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk. «Неправильно ожидать от Турции введения санкций против России, когда мы играем роль посредника. Запад понимает, почему мы не участвуем в санкциях против России», — сказал Чавушоглу. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что санкции не решат проблемы. Поэтому Анкара отказалась вводить санкции против России. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».