МИД РФ обвинил Израиль в поддержке украинских нацистов

03 мая 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Заявления израильского дипломата свидетельствуют о поддержке украинского нацизма, считают в МИД РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Израиля поддерживает неонацистский режим в Киеве. Об этом свидетельствуют противоречивые высказывания главы МИД Израиля Яира Лапида, заявили в Министерстве иностранных дел России. «Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», — заявили в официальном telegram-канале российского внешнеполитического ведомства. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации Украины 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей глава государства заявлял освобождение республик Донбасса, а также помощь жителям ДНР и ЛНР, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Правительство Израиля поддерживает неонацистский режим в Киеве. Об этом свидетельствуют противоречивые высказывания главы МИД Израиля Яира Лапида, заявили в Министерстве иностранных дел России. «Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», — заявили в официальном telegram-канале российского внешнеполитического ведомства. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации Украины 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей глава государства заявлял освобождение республик Донбасса, а также помощь жителям ДНР и ЛНР, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей.