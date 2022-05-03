МИД РФ обвинил Израиль в поддержке украинских нацистов

Правительство Израиля поддерживает неонацистский режим в Киеве. Об этом свидетельствуют противоречивые высказывания главы МИД Израиля Яира Лапида, заявили в Министерстве иностранных дел России.
«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», — заявили в официальном telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации Украины 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей глава государства заявлял освобождение республик Донбасса, а также помощь жителям ДНР и ЛНР, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей.
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