МИД РФ обвинил Израиль в поддержке украинских нацистов

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Заявления израильского дипломата свидетельствуют о поддержке украинского нацизма, считают в МИД РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правительство Израиля поддерживает неонацистский режим в Киеве. Об этом свидетельствуют противоречивые высказывания главы МИД Израиля Яира Лапида, заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», — заявили в официальном telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации Украины 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей глава государства заявлял освобождение республик Донбасса, а также помощь жителям ДНР и ЛНР, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей.

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Правительство Израиля поддерживает неонацистский режим в Киеве. Об этом свидетельствуют противоречивые высказывания главы МИД Израиля Яира Лапида, заявили в Министерстве иностранных дел России. «Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», — заявили в официальном telegram-канале российского внешнеполитического ведомства. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации Украины 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей глава государства заявлял освобождение республик Донбасса, а также помощь жителям ДНР и ЛНР, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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