Российские военные зачищают окраины взятого под контроль города Попасная Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированные члены нацбатальона держали в заложниках мирных жителей, завершилась эвакуация граждан. С 5 мая удалось спасти 51 человека, 7 мая российская армия спасла одного человека. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 мая.

Российские военные совместно с подразделениями ЛНР зачищают окраины взятого под контроль города Попасная. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Теперь ВС РФ смогут добраться до треугольника «Северодонецк — Лисичанск — Рубежное» и получить выход на дорогу, ведущую на Бахмут (Артемовск), который западнее прикрывает основные пункты обороны донецкой группировки ВСУ;

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил золотыми звездами Героя России участников спецоперации по защите Донбасса — летчиков Дмитрия Литвинова и Виктора Дудина. Дудин, в одиночку уничтоживший украинский истребитель Су-27, стал первым российским летчиком, получившим это звание;

Великобритания направит 1,6 млрд долларов США на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Такое заявление сделал глава Минфина Соединенного Королевства Риши Сунак;

Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден приехала на Украину и встретилась с женой украинского лидера Владимира Зеленского Еленой Зеленской. Это стало демонстрацией поддержки со стороны США;

Российские военные на станции Соль в Донбассе ракетными ударами уничтожили военную технику, которую направили в помощь Украине Соединенные Штаты Америки. Кроме того, около острова Змеиный был сбит БПЛА «Байрактар-ТБ2», еще два — в ДНР и ЛНР. В Харьковской области сбит самолет Су-25.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ. На данный момент от нацбатов полностью освобожден Мариуполь, остатки батальона заблокированы на предприятии «Азовсталь». Кроме того, взяты под полный контроль Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены большие территории ЛНР и ДНР.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.