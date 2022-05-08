Шойгу наградил участников спецоперации на Украине за героизм

Сергей Шойгу поблагодарил военных за проявленный героизм Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил золотыми звездами Героя России участников спецоперации по защите Донбасса — летчиков Дмитрия Литвинова и Виктора Дудина. Об этом сообщает ведомство.

«Шойгу наградил участников спецоперации по защите Донбасса высшей государственной наградой — медалями „Золотая Звезда“. Их удостоены замкомандира штурмового авиационного полка подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин», — передает информацию telegram-канал Минобороны.

Военных также поблагодарили за проявленный героизм при при выполнении заданий. «Поздравляю вас от души», — отметил Шойгу.

Виктор Дудин стал первым российским летчиком, получившим это звание, пишет «Царьград». Утром 24 февраля он обнаружил и уничтожил украинский истребитель Су-27, который готовился нанести удар по российским войскам.

Дмитрий Литвинов вылетел в составе пары штурмовиков Су-25 для уничтожения ротного опорного пункта националистов. Когда первый самолет подбили, Литвинов перестроился за него и помог второму летчику частично восстановить управление. После второй выпущенной противником ракеты тот прикрыл собой подбитый самолет.

Ранее в военном клиническом госпитале в Красногорске заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков также вручил государственные награды участникам спецоперации. Генерал вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» раненым российским военнослужащим, защищавшим ЛНР и ДНР. Позже такие же награды получили еще 9 военнослужащих.

Спецоперацию на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он пояснил, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Уничтожаются только объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Основные цели спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетних обстрелов со стороны украинских войск, а также денацификация и демилитаризация Украины. На данный момент освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.