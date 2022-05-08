NYT: жена Байдена тайно съездила на Украину

08 мая 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Джилл Байден пообщалась с Еленой Зеленской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден посетила Украину. Там она встретилась с женой украинского лидера Владимира Зеленского Еленой Зеленской. Об этом сообщает здание The New York Times. «Джилл Байден совершила необъявленную поездку в Западную Украину, что стало демонстрацией поддержки со стороны США, которые значительно увеличили военную помощь Украине в последние недели. Она познакомилась с первой леди Украины Еленой Зеленской в школе в Ужгороде», — говорится в заметке издания. Отмечается также, что они «обнялись возле школы», которая служит временным убежищем для граждан. Байден подарил ей букет цветов. Зеленская поблагодарила ее. Таким образом Джилл Байден публично поддержала действия Украины во время российской спецоперации на этой территории. Она направлена на защиту граждан Донбасса от 8-летних обстрелов ВСУ и нацбатами. Срок заключения мирного соглашения пока не озвучивался, уточняет Vse42.Ru. США и Европа активно поставляет Украине оружие для борьбы с Россией. Через Западную Украину идут эшелоны с техникой вооружением, уточняет «Царьград». Байден отметила, что хотела нанести визит еще в День матери (в США отмечают этот праздник 8 мая, — прим. ред.). Первая леди США провела в Украине около двух часов, прежде чем вернуться в Словакию, передает иностранное издание. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден посетила Украину. Там она встретилась с женой украинского лидера Владимира Зеленского Еленой Зеленской. Об этом сообщает здание The New York Times. «Джилл Байден совершила необъявленную поездку в Западную Украину, что стало демонстрацией поддержки со стороны США, которые значительно увеличили военную помощь Украине в последние недели. Она познакомилась с первой леди Украины Еленой Зеленской в школе в Ужгороде», — говорится в заметке издания. Отмечается также, что они «обнялись возле школы», которая служит временным убежищем для граждан. Байден подарил ей букет цветов. Зеленская поблагодарила ее. Таким образом Джилл Байден публично поддержала действия Украины во время российской спецоперации на этой территории. Она направлена на защиту граждан Донбасса от 8-летних обстрелов ВСУ и нацбатами. Срок заключения мирного соглашения пока не озвучивался, уточняет Vse42.Ru. США и Европа активно поставляет Украине оружие для борьбы с Россией. Через Западную Украину идут эшелоны с техникой вооружением, уточняет «Царьград». Байден отметила, что хотела нанести визит еще в День матери (в США отмечают этот праздник 8 мая, — прим. ред.). Первая леди США провела в Украине около двух часов, прежде чем вернуться в Словакию, передает иностранное издание.