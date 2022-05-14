В МИД РФ высказались о размещении ядерного оружия в Балтике

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, шторм, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
Россия пока не собирается размещать ядерное оружие в балтийском регионе, заявили в МИД Фото:

Еще рано обсуждать размещение ядерного оружия в балтийском регионе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия в балтийском регионе», — заявил Грушко. Информацию передает РИА «Новости». По его словам, если НАТО переместит ядерные силы и инфраструктуру к российским границам, то нужно будет принять адекватные меры предосторожности.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, риски ядерной войны существенны и не стоит недооценивать опасность. РФ не собирается использовать ядерное оружие на Украине, потому что это не совпадает с целями спецоперации, заявлял замдиректора ДИП МИД РФ Алексей Зайцев. Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев сказал в разговоре URA.RU, что Россия готова будет использовать ядерные ракеты в случае реальной угрозы существованию страны.

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Еще рано обсуждать размещение ядерного оружия в балтийском регионе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия в балтийском регионе», — заявил Грушко. Информацию передает РИА «Новости». По его словам, если НАТО переместит ядерные силы и инфраструктуру к российским границам, то нужно будет принять адекватные меры предосторожности. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, риски ядерной войны существенны и не стоит недооценивать опасность. РФ не собирается использовать ядерное оружие на Украине, потому что это не совпадает с целями спецоперации, заявлял замдиректора ДИП МИД РФ Алексей Зайцев. Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев сказал в разговоре URA.RU, что Россия готова будет использовать ядерные ракеты в случае реальной угрозы существованию страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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