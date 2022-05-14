В МИД РФ высказались о размещении ядерного оружия в Балтике

14 мая 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Россия пока не собирается размещать ядерное оружие в балтийском регионе, заявили в МИД Фото: Владимир Андреев © URA.RU Еще рано обсуждать размещение ядерного оружия в балтийском регионе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия в балтийском регионе», — заявил Грушко. Информацию передает РИА «Новости». По его словам, если НАТО переместит ядерные силы и инфраструктуру к российским границам, то нужно будет принять адекватные меры предосторожности. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, риски ядерной войны существенны и не стоит недооценивать опасность. РФ не собирается использовать ядерное оружие на Украине, потому что это не совпадает с целями спецоперации, заявлял замдиректора ДИП МИД РФ Алексей Зайцев. Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев сказал в разговоре URA.RU, что Россия готова будет использовать ядерные ракеты в случае реальной угрозы существованию страны. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Еще рано обсуждать размещение ядерного оружия в балтийском регионе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия в балтийском регионе», — заявил Грушко. Информацию передает РИА «Новости». По его словам, если НАТО переместит ядерные силы и инфраструктуру к российским границам, то нужно будет принять адекватные меры предосторожности. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, риски ядерной войны существенны и не стоит недооценивать опасность. РФ не собирается использовать ядерное оружие на Украине, потому что это не совпадает с целями спецоперации, заявлял замдиректора ДИП МИД РФ Алексей Зайцев. Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев сказал в разговоре URA.RU, что Россия готова будет использовать ядерные ракеты в случае реальной угрозы существованию страны.