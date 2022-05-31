В России повышают пенсии и меняют правила для губернаторов. Список изменений с 1 июня

31 мая 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

У неработающих пенсионеров увеличатся выплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU В июне в России вступает в силу закон о публичной власти, а у неработающих россиян вырастут пенсии. URA.RU собрало изменения в законодательстве. С 1 июня вступает в силу закон о публичной власти, который предполагает, что с федеральным правительством будут согласовывать кандидатуры министров. Руководителей российских субъектов официально будут называть губернаторами и главами, в регионах также устанавливается пятилетний срок полномочий парламентариев;

На 10% увеличится МРОТ, в связи с этим вырастут социальные выплаты. С 1 июня прожиточный минимум будет на уровне 15 278 рублей в месяц. У неработающих россиян пенсия после индексации составит 19 360 рублей;

Увеличится период выплаты по потере кормильца. После выпуска из школы 18-летним россиянам будут продолжать платить пособие до 1 сентября;

Упростится социальная поддержка. С 1 июня россиян будут информировать о положенных им льготах и пособиях на основе информации из единой государственной системы соцобеспечения. Это будут делать с согласия граждан;

С 29 июня начнет действовать закон, по которому для лечения тяжело больных детей смогут использовать препараты офф-лейбл. В их числе будут лекарства, включенные в рекомендации и стандарты оказания медпомощи, которые еще не утвердили официальные регуляторы;

На стадион будут пускать по паспорту болельщика. Список мероприятий определит правительство РФ. Документ могут не выдать, если человек нарушал общественный порядок во время спортивных мероприятий;

Возрастут штрафы за нарушение противопожарной безопасности, россияне могут заплатить до 2 млн рублей. Сумма увеличится в 10 раз для физлиц и в два-три раза для юрлиц;

В России увеличится возраст, с которого можно купить охотничье оружие. С 29 июня его будут продавать не с 18 лет, а с 21 года;

Россияне смогут зарегистрировать недвижимость без бумаг. В конце месяца «уравняют» документы в электронном и в бумажном формате. Также нельзя будет подать заявление о постановке недвижимости на кадастровый учет или о регистрации права по почте.

В июне в России вступает в силу закон о публичной власти, а у неработающих россиян вырастут пенсии. URA.RU собрало изменения в законодательстве.