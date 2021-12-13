В ГД запретят отбирать пенсии у детей без одного родителя

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В Госдуме хотят сделать беспрерывной пенсию по потере кормильца Фото:

В Госдуме предложили продлить выплату пенсий по потере кормильца для тех, кто закончил школу, но еще не поступил в вуз. Сейчас выплату приостанавливают до момента предоставления документов о поступлении в вуз на очную форму учебы. Об этом сообщили в Госдуме.

«По законодательству, к сожалению, молодые люди лишаются пенсии по потере кормильца. Абитуриентам, как известно, очень нужна помощь от государства», — сказала член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает Госдума в Instagram.

Сейчас выпускникам школ, которым положена выплата, приостанавливают пенсию на шесть месяцев. Затем ее возобновляют после поступления на очное обучение в вуз. В Госдуме хотят сделать беспрерывной пенсию по потере кормильца. Предлагается рассмотреть возможность выплаты пенсий всем выпускникам школ до 1 сентября вне зависимости от дальнейшего обучения. Если инициативу одобрят, то изменения вступят в силу с 1 января следующего года.

Ранее в Минтруде заявили, что в России планируют изменить порядок единовременного получения пенсий для двух категорий. К ним относятся получающие пенсию по потере кормильца и инвалидности, а также те, у кого слишком маленький трудовой стаж для назначения им страховой пенсии по старости и недобор по пенсионным баллам. Нововведения будут действовать с 1 июля.

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В Госдуме предложили продлить выплату пенсий по потере кормильца для тех, кто закончил школу, но еще не поступил в вуз. Сейчас выплату приостанавливают до момента предоставления документов о поступлении в вуз на очную форму учебы. Об этом сообщили в Госдуме. «По законодательству, к сожалению, молодые люди лишаются пенсии по потере кормильца. Абитуриентам, как известно, очень нужна помощь от государства», — сказала член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает Госдума в Instagram. Сейчас выпускникам школ, которым положена выплата, приостанавливают пенсию на шесть месяцев. Затем ее возобновляют после поступления на очное обучение в вуз. В Госдуме хотят сделать беспрерывной пенсию по потере кормильца. Предлагается рассмотреть возможность выплаты пенсий всем выпускникам школ до 1 сентября вне зависимости от дальнейшего обучения. Если инициативу одобрят, то изменения вступят в силу с 1 января следующего года. Ранее в Минтруде заявили, что в России планируют изменить порядок единовременного получения пенсий для двух категорий. К ним относятся получающие пенсию по потере кормильца и инвалидности, а также те, у кого слишком маленький трудовой стаж для назначения им страховой пенсии по старости и недобор по пенсионным баллам. Нововведения будут действовать с 1 июля.
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