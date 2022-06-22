Володин: для детей до семи лет вводятся новые льготы

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Клипарт. Челябинск., ребенок, спит, проезд, рубль, автобус
Детям до семи лет разрешили бесплатно ездить в электричках Фото:

С 22 июня проезд в электропоездах для детей до семи лет станет бесплатным. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«С сегодняшнего дня проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным. Закон вступил в силу», — написал Володин в своем telegram-канале.

Федеральная норма действует во всех регионах. Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.

Ранее в России вступил в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых. Согласно поправкам в КАП РФ, за высадку детей-безбилетников кондукторов будут штрафовать.

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С 22 июня проезд в электропоездах для детей до семи лет станет бесплатным. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «С сегодняшнего дня проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным. Закон вступил в силу», — написал Володин в своем telegram-канале. Федеральная норма действует во всех регионах. Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка. Ранее в России вступил в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых. Согласно поправкам в КАП РФ, за высадку детей-безбилетников кондукторов будут штрафовать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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