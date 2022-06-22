Володин: для детей до семи лет вводятся новые льготы

22 июня 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Детям до семи лет разрешили бесплатно ездить в электричках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 22 июня проезд в электропоездах для детей до семи лет станет бесплатным. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «С сегодняшнего дня проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным. Закон вступил в силу», — написал Володин в своем telegram-канале. Федеральная норма действует во всех регионах. Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка. Ранее в России вступил в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых. Согласно поправкам в КАП РФ, за высадку детей-безбилетников кондукторов будут штрафовать. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

С 22 июня проезд в электропоездах для детей до семи лет станет бесплатным. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «С сегодняшнего дня проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным. Закон вступил в силу», — написал Володин в своем telegram-канале. Федеральная норма действует во всех регионах. Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка. Ранее в России вступил в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых. Согласно поправкам в КАП РФ, за высадку детей-безбилетников кондукторов будут штрафовать.