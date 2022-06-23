Японский депутат заявил, что нужно быть более независимыми от США

Япония следует указаниям США, заявил Мунэо Судзуки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Японии стоит более независимой от США, потому что Токио во всем следует указаниям Америки. Об этом заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

«Я считаю, что для Японии, которая во внешней политике во всем следует указаниям США, есть минусы. В этом смысле я думаю, что нужно взять на вооружение позицию Индии. Японии нужно самой научиться просчитывать наперед, не стоит создавать ненужное напряжение», — заявил Судзуки в интервью РИА «Новости».

Судзуки отметил, что отношения России и Японии сильно изменились после начала спецоперации РФ на Украине. До этого у России и Японии были хорошие взаимоотношения, сказал политик.

Япония, США и другие страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. После этого РФ включила их в список недружественных стран. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации является помощь гражданам Донбасса.