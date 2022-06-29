Болгары считают, что заявления Владимира Зеленского звучат анекдотично Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Читатели болгарского издания Блиц посмеялись над формулировкой «успешное отступление», которую использует Киев в своих политических заявлениях. Они отметили, что если раньше капитуляция предполагала эвакуацию, то теперь бегство с поля боя называют успешным отступлением.

Издание пишет, что ВСУ максимально вывели из Северодонецка все, что у них было. Поскольку моста в городе больше не было, украинские войска были вынуждены покинуть город, переправившись через реку Северский Донец.

«Звучит как анекдот: Украинцы героически бежали, а русские их с позором преследовали», — иронизирует один из пользователей. «Удачное отступление…?! Ну нет других таких дебилов, как украинские военные и их „американские инструкторы“», — дополняет еще один читатель.

Ранее болгары посмеялись над провалом западных санкций против РФ. «Забили в свои же ворота», — отмечает читатель издания. «Великие Западные стратеги настолько дальновидны, что усилили своего военного соперника Россию, своего экономического соперника Китай и забили в свои ворота», — присоединяется второй.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».

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