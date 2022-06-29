Болгары высмеяли «успешное отступление» ВСУ. «Героически бежали»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Болгары считают, что заявления Владимира Зеленского звучат анекдотично Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Читатели болгарского издания Блиц посмеялись над формулировкой «успешное отступление», которую использует Киев в своих политических заявлениях. Они отметили, что если раньше капитуляция предполагала эвакуацию, то теперь бегство с поля боя называют успешным отступлением.

Издание пишет, что ВСУ максимально вывели из Северодонецка все, что у них было. Поскольку моста в городе больше не было, украинские войска были вынуждены покинуть город, переправившись через реку Северский Донец.

«Звучит как анекдот: Украинцы героически бежали, а русские их с позором преследовали», — иронизирует один из пользователей. «Удачное отступление…?! Ну нет других таких дебилов, как украинские военные и их „американские инструкторы“», — дополняет еще один читатель.

Ранее болгары посмеялись над провалом западных санкций против РФ. «Забили в свои же ворота», — отмечает читатель издания. «Великие Западные стратеги настолько дальновидны, что усилили своего военного соперника Россию, своего экономического соперника Китай и забили в свои ворота», — присоединяется второй.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Читатели болгарского издания Блиц посмеялись над формулировкой «успешное отступление», которую использует Киев в своих политических заявлениях. Они отметили, что если раньше капитуляция предполагала эвакуацию, то теперь бегство с поля боя называют успешным отступлением. Издание пишет, что ВСУ максимально вывели из Северодонецка все, что у них было. Поскольку моста в городе больше не было, украинские войска были вынуждены покинуть город, переправившись через реку Северский Донец. «Звучит как анекдот: Украинцы героически бежали, а русские их с позором преследовали», — иронизирует один из пользователей. «Удачное отступление…?! Ну нет других таких дебилов, как украинские военные и их „американские инструкторы“», — дополняет еще один читатель. Ранее болгары посмеялись над провалом западных санкций против РФ. «Забили в свои же ворота», — отмечает читатель издания. «Великие Западные стратеги настолько дальновидны, что усилили своего военного соперника Россию, своего экономического соперника Китай и забили в свои ворота», — присоединяется второй. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...