В Москве задержали экс-замглавы МЧС Гуровича

13 июля 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

Экс-замглавы МЧС подозревается в должностных преступлениях, сообщил источник Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Москве задержали бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича. Об этом сообщил источник ТАСС. «Бывший замглавы МЧС Андрей Гурович задержан в Москве по подозрению в должностных преступлениях» — сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Экс-замглавы стал фигурантом уголовного дела, отметил источник. Ранее Гурович был освобожден от своей должности приказом президента РФ Владимира Путина от 25 мая. С 2018 года он курировал деятельность финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений, а также управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России. До этого работал в Федеральном казначействе и Федеральной миграционной службе. В компетенции Гуровича входило управление финансово-экономическим департаментом, управлением стратегического планирования и организационной работы и департаментом имущественных отношений.

В Москве задержали бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича. Об этом сообщил источник ТАСС. «Бывший замглавы МЧС Андрей Гурович задержан в Москве по подозрению в должностных преступлениях» — сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Экс-замглавы стал фигурантом уголовного дела, отметил источник. Ранее Гурович был освобожден от своей должности приказом президента РФ Владимира Путина от 25 мая. С 2018 года он курировал деятельность финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений, а также управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России. До этого работал в Федеральном казначействе и Федеральной миграционной службе. В компетенции Гуровича входило управление финансово-экономическим департаментом, управлением стратегического планирования и организационной работы и департаментом имущественных отношений.