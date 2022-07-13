В Москве задержали экс-замглавы МЧС Гуровича

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Экс-замглавы МЧС подозревается в должностных преступлениях, сообщил источник Фото:

В Москве задержали бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Бывший замглавы МЧС Андрей Гурович задержан в Москве по подозрению в должностных преступлениях» — сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Экс-замглавы стал фигурантом уголовного дела, отметил источник.

Ранее Гурович был освобожден от своей должности приказом президента РФ Владимира Путина от 25 мая. С 2018 года он курировал деятельность финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений, а также управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России. До этого работал в Федеральном казначействе и Федеральной миграционной службе. В компетенции Гуровича входило управление финансово-экономическим департаментом, управлением стратегического планирования и организационной работы и департаментом имущественных отношений.

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В Москве задержали бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича. Об этом сообщил источник ТАСС. «Бывший замглавы МЧС Андрей Гурович задержан в Москве по подозрению в должностных преступлениях» — сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Экс-замглавы стал фигурантом уголовного дела, отметил источник. Ранее Гурович был освобожден от своей должности приказом президента РФ Владимира Путина от 25 мая. С 2018 года он курировал деятельность финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений, а также управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России. До этого работал в Федеральном казначействе и Федеральной миграционной службе. В компетенции Гуровича входило управление финансово-экономическим департаментом, управлением стратегического планирования и организационной работы и департаментом имущественных отношений.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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