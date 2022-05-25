Путин уволил заместителя главы МЧС Гуровича

Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Гуровича от должности
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС Андрея Гуровича. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — сообщается в документе. Указ вступил в силу со дня его подписания.
Гурович с 2018 года курировал деятельность финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений, а также управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России. До этого работал в Федеральном казначействе и Федеральной миграционной службе.
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