Путин уволил заместителя главы МЧС Гуровича

25 мая 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Гуровича от должности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС Андрея Гуровича. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — сообщается в документе. Указ вступил в силу со дня его подписания. Гурович с 2018 года курировал деятельность финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений, а также управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России. До этого работал в Федеральном казначействе и Федеральной миграционной службе.

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС Андрея Гуровича. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — сообщается в документе. Указ вступил в силу со дня его подписания. Гурович с 2018 года курировал деятельность финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений, а также управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России. До этого работал в Федеральном казначействе и Федеральной миграционной службе.