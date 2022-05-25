Путин уволил заместителя главы МЧС Гуровича

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Гуровича от должности Фото:

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС Андрея Гуровича. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — сообщается в документе. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Гурович с 2018 года курировал деятельность финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений, а также управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России. До этого работал в Федеральном казначействе и Федеральной миграционной службе.

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Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС Андрея Гуровича. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — сообщается в документе. Указ вступил в силу со дня его подписания. Гурович с 2018 года курировал деятельность финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений, а также управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России. До этого работал в Федеральном казначействе и Федеральной миграционной службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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